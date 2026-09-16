Эксперт: доля безработных зумеров увеличится до 26% в 2027 году

По прогнозам эксперта, в следующем году зумерам без опыта придется искать работу по семь месяцев. Причем доля безработных молодых россиян увеличится до 26%.
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