Жителям Алтая будут ставить инвалидность врачи из других регионов. Зачем это нужно?

Правила проведения медико-социальной экспертизы изменят в 2024 году С 1 июля 2024 года заявления жителей Алтайского края, которые намерены оформить инвалидность, будут отправлять на рассмотрение в другие регионы.
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