Польза стручковой фасоли для организма: советы врача и рецепты

Разбираемся вместе с экспертами, зачем и как есть стручковую фасоль и что из нее приготовить. Что это Калорийность Польза Вред Как есть и выбирать Рецепты Комментарии эксперта Материал прокомментировали: Алена Поташева, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист сети клиник «Семейная»; Артем Мартиросов, бренд-шеф ресторана Black Thai.