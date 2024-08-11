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РБК СТИЛЬ

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Польза стручковой фасоли для организма: советы врача и рецепты

Польза стручковой фасоли для организма: советы врача и рецепты

Разбираемся вместе с экспертами, зачем и как есть стручковую фасоль и что из нее приготовить. Что это Калорийность Польза Вред Как есть и выбирать Рецепты Комментарии эксперта Материал прокомментировали: Алена Поташева, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист сети клиник «Семейная»; Артем Мартиросов, бренд-шеф ресторана Black Thai.

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