Трамп: армия США изучает опыт Украины для модернизации боевых тактик

С момента его возвращения в Белый дом американская армия вновь обрела уважение.В своей речи перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные эксперты тщательно изучают динамику украинского конфликта с целью модернизации стратегий и тактик ведения боя.