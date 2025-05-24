Трамп: армия США изучает опыт Украины для модернизации боевых тактик

С момента его возвращения в Белый дом американская армия вновь обрела уважение.В своей речи перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные эксперты тщательно изучают динамику украинского конфликта с целью модернизации стратегий и тактик ведения боя.
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