Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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3 тысячи безнаказанных преступлений в год: СК привел пугающую статистику

3 тысячи безнаказанных преступлений в год: СК привел пугающую статистику

Дети «детей 90-х» достигли «пика преступности» Следственный комитет обеспокоен ростом детской преступности.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
а дети видят как ведут в их стране дети мигрантов против местных детей ., а взрослые тем более полиция их не защищают от мигрантов как я вся продажная власть .Только сколотившись в такие же преступные группы можно противостоять мигрантам их женам и детям ненавидящие русских .Бить их палками , что бы если не убить то покалечить так что бы ползком поползли к себе в кишлаки если доползут .Вспомните Крокус Сити Холл .Или уже забыли ? Быстро как то ?
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