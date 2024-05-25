3 тысячи безнаказанных преступлений в год: СК привел пугающую статистику

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

а дети видят как ведут в их стране дети мигрантов против местных детей ., а взрослые тем более полиция их не защищают от мигрантов как я вся продажная власть .Только сколотившись в такие же преступные группы можно противостоять мигрантам их женам и детям ненавидящие русских .Бить их палками , что бы если не убить то покалечить так что бы ползком поползли к себе в кишлаки если доползут .Вспомните Крокус Сити Холл .Или уже забыли ? Быстро как то ?