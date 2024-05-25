Дети «детей 90-х» достигли «пика преступности» Следственный комитет обеспокоен ростом детской преступности.
3 тысячи безнаказанных преступлений в год: СК привел пугающую статистику
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
а дети видят как ведут в их стране дети мигрантов против местных детей ., а взрослые тем более полиция их не защищают от мигрантов как я вся продажная власть .Только сколотившись в такие же преступные группы можно противостоять мигрантам их женам и детям ненавидящие русских .Бить их палками , что бы если не убить то покалечить так что бы ползком поползли к себе в кишлаки если доползут .Вспомните Крокус Сити Холл .Или уже забыли ? Быстро как то ?
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