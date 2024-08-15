Невролог Щипицина: звон и шум в ушах могут говорить о хронической ишемии мозга

Звон в ушах может свидетельствовать не только о проблемах из области оториноларингологии. Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина назвала его проявлением ишемии мозга, сообщило РИА «Новости».
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