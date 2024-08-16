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В Прикамье уже две недели ищут мужчину со шрамом на лице

В Прикамье уже две недели ищут мужчину со шрамом на лице

Последний раз пропавшего видели 1 августа.В Пермском крае уже две недели разыскивается 37-летний мужчина, пропавший в деревне Бараново Кудымкарского округа.

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