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В Омске прекратили продажи билетов на ледовое шоу Татьяны Навки

В Омске прекратили продажи билетов на ледовое шоу Татьяны Навки

Шоу должно пройти 25 февраля, но до сих пор не определена главная героиня.В Омске стали известны причины, по которым приостановили продажу билетов на ледовое шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады" (6+).

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