Еще миллион бояр всего за неделю — пиковый онлайн в Steam взял планку в 35 миллио...

Еще миллион бояр всего за неделю — пиковый онлайн в Steam взял планку в 35 миллионовВсего неделю назад в Steam было зафиксировано рекордное одномоментное количество пользователей, но на сегодняшнюю воскресную мессу пред очи Габена Белого явилось аж на миллион человек больше.
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