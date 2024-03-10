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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Еще миллион бояр всего за неделю — пиковый онлайн в Steam взял планку в 35 миллио...

Еще миллион бояр всего за неделю — пиковый онлайн в Steam взял планку в 35 миллио...

Еще миллион бояр всего за неделю — пиковый онлайн в Steam взял планку в 35 миллионовВсего неделю назад в Steam было зафиксировано рекордное одномоментное количество пользователей, но на сегодняшнюю воскресную мессу пред очи Габена Белого явилось аж на миллион человек больше.

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