Еще миллион бояр всего за неделю — пиковый онлайн в Steam взял планку в 35 миллио...

Еще миллион бояр всего за неделю — пиковый онлайн в Steam взял планку в 35 миллионовВсего неделю назад в Steam было зафиксировано рекордное одномоментное количество пользователей, но на сегодняшнюю воскресную мессу пред очи Габена Белого явилось аж на миллион человек больше.