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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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ГК «ИнтерСтрой» построит в Ялте новый жилой комплекс за 1,5 млрд рублей

ГК «ИнтерСтрой» построит в Ялте новый жилой комплекс за 1,5 млрд рублей

Инвестиционное соглашение о строительстве жилого многоквартирного комплекса в курортном городе Ялта на южном берегу Крыма стоимостью 1,5 миллиарда рублей подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

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