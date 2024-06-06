ГК «ИнтерСтрой» построит в Ялте новый жилой комплекс за 1,5 млрд рублей

Инвестиционное соглашение о строительстве жилого многоквартирного комплекса в курортном городе Ялта на южном берегу Крыма стоимостью 1,5 миллиарда рублей подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.
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