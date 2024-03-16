Венгрия выдвинула ультиматум: Закарпатье может вернуться к «родным берегам»

Будапешт выдвинул ультиматум Киеву. Власти Венгрии на официальном уровне требуют от киевского режима признать все права этнических венгров, проживающих на Украине, а также закрепить в Верховной раде депутатский мандат за представителем венгерского меньшинства.
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