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FTimes

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Восточный гороскоп на неделю с 9 по 15 июня 2025 года: время мудрых решений и внутренней трансформации

Восточный гороскоп на неделю с 9 по 15 июня 2025 года: время мудрых решений и внутренней трансформации

Восточный гороскоп на неделю с 9 по 15 июня 2025 года: время мудрых решений и внутренней трансформации Елена ГалицкаяНачинается новая неделя, и, по мнению восточных мудрецов и специалистов по фэн-шуй, с 9 по 15 июня 2025 года мы входим в важный период внутреннего роста, духовного поиска и переоценки жизненных ориентиров.

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