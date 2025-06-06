Восточный гороскоп на неделю с 9 по 15 июня 2025 года: время мудрых решений и внутренней трансформации Елена ГалицкаяНачинается новая неделя, и, по мнению восточных мудрецов и специалистов по фэн-шуй, с 9 по 15 июня 2025 года мы входим в важный период внутреннего роста, духовного поиска и переоценки жизненных ориентиров.