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Царьград

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Минусуем "Жнецов" в Чёрном море: "Турбулентность", погода и старое доброе "валить их пачками" - инсайды и планы

Минусуем "Жнецов" в Чёрном море: "Турбулентность", погода и старое доброе "валить их пачками" - инсайды и планы

Какой способ выберет Россия в условиях, когда американские разведчики, в том числе "Жнецы", без ограничений передают сведения Киеву для нанесения ударов по нашим объектам? Как у себя дома они хозяйничают в акватории Чёрного моря.

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