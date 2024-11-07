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Петербургский дневник

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Роспотребнадзор: в Петербурге нет случаев заболевания вирусом Коксаки

Роспотребнадзор: в Петербурге нет случаев заболевания вирусом Коксаки

По предварительным данным, ее в регионы привезли из Турции Специалисты петербургского управления Роспотребнадзора рассказали, что в Северной столице на данный момент не зарегистрировано случаев заболевания вирусом Коксаки.

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