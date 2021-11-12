Александр Роджерс: Имперские традиции России и ксенофобия

Автор передергивает, особенно про рабочие руки армян и азербайджанцев. Кроме как в торговле. которую смело можно назвать спекуляцией их ни где не видно. А вот рожают они гораздо больше чем коренное население.Коренное население. которое еле концы с концами сводит и трудиться, если есть рабочие места не занятые другими "друзьями" из сопредельных республик.

Адольф Пешков

А вот это тема не для передела профессий. У кого к чему есть тяга. Вы забыли ещё напомнить одну нацию - евреев. Они тоже больше склонны к журналистике, юриспруденции, медицине. Так вот претензия только к ВЛАСТИ. Она определяет место каждого в обществе и условия их нахождения в той или иной сфере. Есть масса экономических мер. И все они в руках власти.