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Перес не смог протестировать болид «Ред Булл» из-за плохой погоды, Ферстаппен проехал 50 км (RacingNews365)

Погода испортила обкатку болида «Ред Булл» 2022 года. Как сообщает RacingNews365.com, в Сильверстоуне Макс Ферстаппен смог проехать около 50 километров, а Серхио Перес вовсе не садился за руль.

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