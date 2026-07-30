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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани детсады готовят к новому учебному году

В Рязани детсады готовят к новому учебному году

Татьяна Панфилова 30 июля с коллегами посетила детсады №79 и №93. Председатель Рязанской городской Думы отметила, что в дошкольных учреждениях приведены в порядок группы, музыкальные залы, медкабинеты, пищеблоки, подготовлены прогулочные веранды, благоустроены прилегающие территории.

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