В Рязани детсады готовят к новому учебному году

Татьяна Панфилова 30 июля с коллегами посетила детсады №79 и №93. Председатель Рязанской городской Думы отметила, что в дошкольных учреждениях приведены в порядок группы, музыкальные залы, медкабинеты, пищеблоки, подготовлены прогулочные веранды, благоустроены прилегающие территории.
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