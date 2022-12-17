Екатерина Носкова: «Очень рада, что получается стабилизировать стрельбу. Видимо, наша работа с Истоминым и Норицыным приносит плоды»

Биатлонистка Екатерина Носкова поделилась эмоциями после спринта на этапе Кубка России в Уфе, где она заняла второе место.

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