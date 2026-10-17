По несчастью или к счастью, Истина проста: никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне – Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне.
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навалили чуши на людей. потому что не советские. а советские просто встречаются с детством, с юностью, не копаются в биографиях, а вспоминают школьные годы чудесные...
по-разному бывает,есть спокойные душевные встречи; есть с выпендрёжом,особенно в молодые годы.
не хожу