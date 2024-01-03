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Руни об увольнении из «Бирмингема», упавшего на 20-е место в Чемпионшипе: «Время – самое ценное для тренера. 13 недель недостаточно для изменений»

Руни об увольнении из «Бирмингема», упавшего на 20-е место в Чемпионшипе: «Время – самое ценное для тренера. 13 недель недостаточно для изменений»

«Я хотел бы поблагодарить Тома Вагнера, Тома Брэди и Гарри Кука за возможность возглавлять «Бирмингем Сити» и за поддержку, которую все они оказали мне во время моего короткого периода работы в клубе.

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