Поднимите мне «реки»: Кадышева объявила конкурс ремиксов на «Плывет веночек»

Солистка эстрадного ансамбля народной музыки «Золотое кольцо» Надежда Кадышева оказалась в тренде у молодежи: билеты на ее ближайшие московские концерты полностью раскупили, в Сети завирусились короткие ролики под «Плывет веночек», а на музыкальных площадках подскочили прослушивания (стриминг «Звук» фиксирует рост в семь раз за последний год).