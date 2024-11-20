Поднимите мне «реки»: Кадышева объявила конкурс ремиксов на «Плывет веночек»

Солистка эстрадного ансамбля народной музыки «Золотое кольцо» Надежда Кадышева оказалась в тренде у молодежи: билеты на ее ближайшие московские концерты полностью раскупили, в Сети завирусились короткие ролики под «Плывет веночек», а на музыкальных площадках подскочили прослушивания (стриминг «Звук» фиксирует рост в семь раз за последний год).
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