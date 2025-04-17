Дональд Трамп нашел козла отпущения. И это не он сам. Комментарий Георгия Бовта

Джером Пауэлл усомнился в целесообразности экономических мер Трампа, а именно в введении торговых пошлин практически против всего мира, в результате чего глава ФРС принял на себя удар от главы Белого дома.
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