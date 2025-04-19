«Бригада ВСУ, устроившая террор в Курской области, готова идти на Киев сносить власть»

Помимо неприятностей с Дональдом Трампом, который очень раздражен в последнее время поведением Зеленского, у киевского главаря, похоже, серьезные проблемы назревают и в отношениях с собственной армейской элитой.
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