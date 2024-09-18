Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 616 подписчиков

В Тверской области приостановили работу образовательных учреждений из-за атаки дронов

В Тверской области приостановили работу образовательных учреждений из-за атаки дронов

Произведена частичная эвакуация жителей в городе Торопец.В Западнодвинском муниципальном округе Тверской области с 18 сентября приостановили деятельность образовательных учреждений, включая школы и детские сады.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Один и тот же вопрос :&quot;Как они могли долететь туда ?&quot; Чем занимается ФСБ и его подразделения?Где система ПВО ?Или это кому-то выгодно ,эта постоянная тягомотина?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх