В Тверской области приостановили работу образовательных учреждений из-за атаки дронов

Произведена частичная эвакуация жителей в городе Торопец.В Западнодвинском муниципальном округе Тверской области с 18 сентября приостановили деятельность образовательных учреждений, включая школы и детские сады.
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