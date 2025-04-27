«Китайский» вектор внешней политики Грузии – в прицеле западных пропагандистов

18 апреля в Тбилиси прошло 9-е заседание Грузино-китайской совместной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству под сопредседательством первого вице-премьера Грузии, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили и заместителя министра коммерции КНР Линь Чжи.
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