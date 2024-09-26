В Котласе в ДТП с мотоциклом погиб водитель-подросток и пешеход

Авария на 442 километре федеральной автодороги А-123 «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово» произошла накануне вечеромВ пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что 17-летний местный житель ехал на мотоцикле со стороны поселка Приводино в сторону Котласа.
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