Олег Эргашев поздравил Александра Бельского с днем рождения

И пожелал ему безусловного успеха, реализации намеченных планов и крепкого здоровья Во вторник, 16 июля, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поздравил председателя ЗакСа Александра Бельского с днем рождения.
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