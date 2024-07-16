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Петербургский дневник

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Олег Эргашев поздравил Александра Бельского с днем рождения

Олег Эргашев поздравил Александра Бельского с днем рождения

И пожелал ему безусловного успеха, реализации намеченных планов и крепкого здоровья Во вторник, 16 июля, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев поздравил председателя ЗакСа Александра Бельского с днем рождения.

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