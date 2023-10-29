В Махачкале разъяренная толпа взяла штурмом аэропорт, пытаясь найти евреев

Будни мужчин. Все что нам интересно

В многонациональной и многоконфессиональной России произошел немыслимый беспредел. Пока одни жители Дагестана из самых разных народов героически сражаются в зоне СВО, другие ведут себя дома как первобытные и обезумевшие дикари.