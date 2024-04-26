Трамп обсуждает санкции за дедолларизацию: «Ненавижу, когда уходят от доллара»

Советники по экономике бывшего президента США Дональда Трампа рассматривают возможность активно препятствовать странам в дедолларизации, чтобы остановить тренд ключевых развивающихся рынков по сокращению привязки к американской валюте, узнал Bloomberg от источников, знакомых с вопросом.
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