Трамп обсуждает санкции за дедолларизацию: «Ненавижу, когда уходят от доллара»

Советники по экономике бывшего президента США Дональда Трампа рассматривают возможность активно препятствовать странам в дедолларизации, чтобы остановить тренд ключевых развивающихся рынков по сокращению привязки к американской валюте, узнал Bloomberg от источников, знакомых с вопросом.