Рустам Минниханов: Татарстан достойно подготовился к празднованию Дня Республики

Татарстан достойно подготовился к празднованию Дня Республики. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном приеме по случаю празднования Дня Республики Татарстан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым