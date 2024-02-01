Кино за наши деньги. На экранах "модно, стильно, современно" убивают каждого русского

"Мастер и Маргарита" - кино за наши деньги и против нас. Как режиссёр Локшин "модно, стильно, современно" убивает на экранах каждого русского и почему это не имеет почти никакого отношения к Булгакову?"Первый русский" уже обратил внимание и на особенности антирусской методички, по которой был создан фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита", и на те явные разрушительные цели, которые преследует собой этот проект.