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Кино за наши деньги. На экранах "модно, стильно, современно" убивают каждого русского

Кино за наши деньги. На экранах "модно, стильно, современно" убивают каждого русского

"Мастер и Маргарита" - кино за наши деньги и против нас. Как режиссёр Локшин "модно, стильно, современно" убивает на экранах каждого русского и почему это не имеет почти никакого отношения к Булгакову?"Первый русский" уже обратил внимание и на особенности антирусской методички, по которой был создан фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита", и на те явные разрушительные цели, которые преследует собой этот проект.

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