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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Хафф набрал более 5 кг мышц за межсезонье

Центровой «Индианы» Джей Хафф набрал более 5 кг мышц за межсезонье. 28-летний баскетболист также активно работал над выносливостью и броском.

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