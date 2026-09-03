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Газета.ру

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Путин сообщил, что на Дальнем Востоке будет обкатана упрощенная система госзакупок

Путин сообщил, что на Дальнем Востоке будет обкатана упрощенная система госзакупок

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил о планах опробовать на Дальнем Востоке упрощенную систему госзакупок, в том числе с использованием маркетплейсов.

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