На грани: Какое будущее США готовят для Балтийского региона

ЧтО я заметил характерное для ЛЮБЫХ солдафонов с Запада: это их вселенский ВЫ-БОН "а,ля амэрика"! Для них важна "армейская поза", автомат наизготовку, тёмные очки на фэйсе и прочая чушь, чтоб подчеркнуть типа "Я - воин света!". А наши, российские ребятишки, просто МОЧАТ их, без оглядки на их "позы" и их "очки"! И пускай ТАК будет всегда! Солдат России - это СУПЕР изнутри, а не снаружи!

Алексей Горшков

Поведение США всё больше и больше напоминает мне поступок Коровьева из "Мастера и Маргариты" - тот момент, когда он подбил Бездомного крикнуть на всю улицу "Караул!", а сам смолчал, выставив того идиотом! Так и США: подбивают европейцев на "излишества всякие нехорошие", а сами - в стороне! Но ведь подбивают они не само НАСЕЛЕНИЕ европейских стран, которому это АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНО - а своих марионеток, посаженных ими во главе европейских стран и вашингтонского рейхкомиссариата "Европа" - именуемого ЕС - а сами европейцы уже против этих марионеток выступать начинают! "Навозные" демонстрации - это ТОЛЬКО ЦВЕТОЧКИ !!! Вспоминается фильм "Республика ШКИД" - был там один "буржуйчик", который,опираясь на старших, младших на "счётчик" поставил, хлеба их лишил. В конце концов старшие взбунтовались, и перестали его поддерживать, а без них он - НИКТО. Так и европейцы - рано или поздно СМЕТУТ своих "правителей" - проамериканских ставленников,и перестанут США подчиняться! И ПОХОЖЕ, ЧТО ЭТО УЖЕ НАЧИНАЕТСЯ !!!