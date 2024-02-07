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На грани: Какое будущее США готовят для Балтийского региона

На грани: Какое будущее США готовят для Балтийского региона

Прокатившаяся недавно по странам Северной Европы и Прибалтийским республикам информационная компания, призванная напугать жителей этих государств угрозой якобы неминуемого нападения России, естественно, не осталась незамеченной, в том числе и экспертным сообществом.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Какое будущее, обнулят америкосы, всю эту шваль или в ядерное кладбище превратят как буферную территорию, чтобы от России попытаться спрятаться, за океаном хотя бы не надолго!
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14 час.
Юрий Золотарев
ЧтО я заметил характерное для ЛЮБЫХ солдафонов с Запада: это их вселенский ВЫ-БОН &quot;а,ля амэрика&quot;! Для них важна &quot;армейская поза&quot;, автомат наизготовку, тёмные очки на фэйсе и прочая чушь, чтоб подчеркнуть типа &quot;Я - воин света!&quot;. А наши, российские ребятишки, просто МОЧАТ их, без оглядки на их &quot;позы&quot; и их &quot;очки&quot;! И пускай ТАК будет всегда! Солдат России - это СУПЕР изнутри, а не снаружи!
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13 час.
Алексей Горшков
Поведение США всё больше и больше напоминает мне поступок Коровьева из &quot;Мастера и Маргариты&quot; - тот момент, когда он подбил Бездомного крикнуть на всю улицу &quot;Караул!&quot;, а сам смолчал, выставив того идиотом! Так и США: подбивают европейцев на &quot;излишества всякие нехорошие&quot;, а сами - в стороне! Но ведь подбивают они не само НАСЕЛЕНИЕ европейских стран, которому это АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНО - а своих марионеток, посаженных ими во главе европейских стран и вашингтонского рейхкомиссариата &quot;Европа&quot; - именуемого ЕС - а сами европейцы уже против этих марионеток выступать начинают! &quot;Навозные&quot; демонстрации - это ТОЛЬКО ЦВЕТОЧКИ !!! Вспоминается фильм &quot;Республика ШКИД&quot; - был там один &quot;буржуйчик&quot;, который,опираясь на старших, младших на &quot;счётчик&quot; поставил, хлеба их лишил. В конце концов старшие взбунтовались, и перестали его поддерживать, а без них он - НИКТО. Так и европейцы - рано или поздно СМЕТУТ своих &quot;правителей&quot; - проамериканских ставленников,и перестанут США подчиняться! И ПОХОЖЕ, ЧТО ЭТО УЖЕ НАЧИНАЕТСЯ !!!
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13 час.

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