Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Елена Иванова
    кто то кому то заплатилЗерновоз взорвалс...
  • Виктор Гутман
    Это когда-то называлось так: размах рублевый, а удар копеечный! Усматривается, что оружие привез и выгрузил, а повреж...Зерновоз взорвалс...
  • Ольга
    Там весь "народ" такой же, некому сбрасывать.Сожрите друг друга!

Сначала покаяние за бандеровцев, а потом – мечты о ЕС

Сначала покаяние за бандеровцев, а потом – мечты о ЕС

Многие поляки считают, что Украина недостаточно европеизировалась для Евросоюза. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире Radio ZET заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины Киеву "нечего даже мечтать о вступлении в Европейский Союз".

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