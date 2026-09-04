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Вот история

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Почему ключевая ставка 14% — это не повод расслабляться: личный разбор прогнозов ЦБ до 2029 года

Когда видишь новость о том, что ключевая ставка опустилась до 14% годовых, первая мысль — наконец-то стало легче.

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