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Аналитики раскрыли последствия роста цен на нефть до 150 долларов

Аналитики раскрыли последствия роста цен на нефть до 150 долларов

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков Цены на нефть могут существенно вырасти из-за ситуации вокруг Украины. Соответствующий прогноз сделали аналитики JP Morgan, которые смоделировали ситуацию, возникающую при росте стоимости барреля нефти до 150 долларов.

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