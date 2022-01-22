Аналитики раскрыли последствия роста цен на нефть до 150 долларов

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков Цены на нефть могут существенно вырасти из-за ситуации вокруг Украины. Соответствующий прогноз сделали аналитики JP Morgan, которые смоделировали ситуацию, возникающую при росте стоимости барреля нефти до 150 долларов.