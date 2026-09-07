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Полиция Израиля помогает украинским коллегам обеспечивать праздник хасидов в Умани

Полиция Израиля помогает украинским коллегам обеспечивать праздник хасидов в Умани

Украинская полиция работает в усиленном режиме ради обеспечения безопасности праздника израильтян в Умани.

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SkaZoCHniK

Планомерное переселение евреев на земли Украины, идет своим чередом. Евреи в свое время задумали уменьшить население Украины, и задуманное сбывается.