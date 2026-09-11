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5G запустили в 16 городах России. Доплачивать не придётся, но эксперты сомневаются, что он нужен абонентам

5G запустили в 16 городах России. Доплачивать не придётся, но эксперты сомневаются, что он нужен абонентам

В России впервые заработали коммерческие сети пятого поколения. На первом этапе 5G доступен в 16 городах, охват — около 10 млн человек.

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