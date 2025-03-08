В двух регионах РФ заблокировали Telegram — в Госдуме заверили, что на всю страну меры пока что не распространятсяВ связи с сообщениями о блокировке Telegram в Дагестане и Чечне по представлению правоохранительных органов зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) заявил в интервью «РИА Новости», что дальнейшего распространения блокировки мессенджера на всю территорию Российской Федерации в ближайшее время не будет.