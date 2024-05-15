Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Москва и Пекин отвергли переговоры с Вашингтоном о контроле за ядерным оружием

Москва и Пекин отвергли переговоры с Вашингтоном о контроле за ядерным оружием

  Американское агентство Semafor со ссылкой на данные Госдепартамента США сообщило на днях о том, что Россия и Китай отказались от встреч с американскими официальными властями и представителями оборонного сектора по вопросу установления взаимного контроля за ядерным вооружением.

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