Греф: Сбер продолжит финансировать строительство и модернизацию аэропортов

Новые аэровокзалы в Барнауле и Оренбурге, созданные при финансовой поддержке Сбера и ВЭБ.РФ по механизму «Фабрики проектного финансирования», представили главе российского государства Владимиру Путину на совещании по развитию аэропортовой отрасли.