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Греф: Сбер продолжит финансировать строительство и модернизацию аэропортов

Греф: Сбер продолжит финансировать строительство и модернизацию аэропортов

Новые аэровокзалы в Барнауле и Оренбурге, созданные при финансовой поддержке Сбера и ВЭБ.РФ по механизму «Фабрики проектного финансирования», представили главе российского государства Владимиру Путину на совещании по развитию аэропортовой отрасли.

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