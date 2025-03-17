Названа дата отстыковки Crew Dragon от МКС

Отстыковку с МКС астронавтов НАСА и космонавта Горбунова назначили на 18 марта Отстыковка космического корабля Crew Dragon с американскими астронавтами и российским космонавтом Александром Горбуновым от Международной космической станции (МКС) назначеена на 18 марта.