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Адвокат рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак

Для владельцев собак федеральный закон об ответственном обращении с животными не только показал, как нужно с ними обращаться, но и закрепил юридическую ответственность при взаимоотношениях с питомцем, а также его взаимодействии с другими лицами.

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