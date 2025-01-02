С началом Нового года наступает пик активности Квадрантид

В начале нового года активность метеорного потока Квадрантиды достигает своего пика. Метеорный дождь достигнет своего пика ранним утром 3 января 2025 года, что сделает его первым крупным небесным событием в календаре.
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