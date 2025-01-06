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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анастасия Кулешова: «Летом была очень смазанная подготовка, многое не получилось, поэтому и зимой не получается показать хороший результат»

– Как для себя оцените первый отрезок сезона, где, судя по результатам, у вас не все получалось? – Не то что не все получалось, а вообще ничего не получалось.

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