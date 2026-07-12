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Старшая монтирует кино у дедушки, а младшую скрывают от публики: какими выросли дочери Александры Урсуляк и Александра Голубева

Старшая монтирует кино у дедушки, а младшую скрывают от публики: какими выросли дочери Александры Урсуляк и Александра Голубева

Дочери известных актеров Александры Урсуляк и Александра Голубева растут в творческой атмосфере, но идут к взрослой жизни разными путями.

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