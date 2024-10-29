Саперы рассказали об оставленных ВСУ под Угледаром минах-ловушках

Несмотря на значительное расстояние, на которое отброшены формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Угледара, украинские военные продолжают осуществлять дистанционное минирование дорог и подъездных путей, сбрасывая с промышленных беспилотников в ночное время суток противотанковые мины.
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