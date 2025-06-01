Инвестиционный потенциал Карагандинской области презентовали европейским дипломатам

Карагандинскую область посетили представители посольств ряда стран Евросоюза, сообщает gov.kz Вместе с общественностью региона дипломаты возложили цветы к памятным знакам на Спасском мемориале и почтили память жертв политических репрессий.
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