Мы из Советского Союза

13 848 подписчиков

Как пострадал Кремль в дни революции

Как пострадал Кремль в дни революции

Москва и Петроград по-разному приняли обе революции: в феврале в столице разгорелись ожесточённые бои, а в Москве всё прошло относительно бескровно (троих погибших «самокатчиков» в церкви Николы на Берсеневке отпевали и провожали всей Москвой).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх